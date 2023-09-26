على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 83000 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89500 و 89700 ليرة لبنانية.