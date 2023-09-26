26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تباين أداء بورصات الخليج وسط مخاوف الفائدة وتراجع النفط
Lebanon 24
26-09-2023
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط بعد أن لمحت بنوك مركزية كبرى إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول مما قلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة.
Advertisement
وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى تفاقم المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في حالة استمرار البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار أو 1.24 بالمئة إلى 92.13 دولار للبرميل.
وهبط مؤشر دبي 0.7 بالمئة متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا، وعلى رأسها أسهم شركات العقارات والبنوك.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3 بالمئة وسهم ألفا ظبي القابضة 1.4 بالمئة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة، بعد جني خسائر لثلاث جلسات متتالية، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9 بالمئة.
وارتفع المؤشر القطري 0.6 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من التراجع، مدعوما بمكاسب قوية في الأسهم المالية. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني شهير مُصاب بالإيدز.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني شهير مُصاب بالإيدز.. إليكم التفاصيل
00:08 | 2023-09-26
26/09/2023 12:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت نسخة عن والدها: ابنة وائل كفوري حديث الجمهور.. شاهدوا كم أصبحت صبية جميلة (فيديو)
Lebanon 24
بدت نسخة عن والدها: ابنة وائل كفوري حديث الجمهور.. شاهدوا كم أصبحت صبية جميلة (فيديو)
00:22 | 2023-09-26
26/09/2023 12:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصرٌ في "حزب الله" يُفاجئ صحفياً عند الحدود.. تقريرٌ أجنبي يسردُ ما حدث!
Lebanon 24
عنصرٌ في "حزب الله" يُفاجئ صحفياً عند الحدود.. تقريرٌ أجنبي يسردُ ما حدث!
16:27 | 2023-09-25
25/09/2023 04:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في منطقة رويسات الجديدة؟
Lebanon 24
ماذا يجري في منطقة رويسات الجديدة؟
01:30 | 2023-09-26
26/09/2023 01:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة الشابة مي (صورة)
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة الشابة مي (صورة)
07:54 | 2023-09-26
26/09/2023 07:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:45 | 2023-09-26
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
11:49 | 2023-09-26
عملة نقديّة أصبحت من أقوى العملات... تعرفوا إليها
10:00 | 2023-09-26
إغلاق الحكومة الأميركية.. ماذا يعني ومن سيتأثر؟
09:48 | 2023-09-26
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
09:27 | 2023-09-26
"الريجي" ضبطت داخل مستودع في اللبوة كميات من المصنوعات التبغية المهربة
07:15 | 2023-09-26
شرطة بلدية طرابلس تطلب الالتزام بعدم وضع اي كراسي او عوائق على الارصفة وامام المحلات
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
26/09/2023 21:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
26/09/2023 21:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
26/09/2023 21:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24