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إقتصاد

تباين أداء بورصات الخليج وسط مخاوف الفائدة وتراجع النفط

Lebanon 24
26-09-2023 | 12:00
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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط بعد أن لمحت بنوك مركزية كبرى إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول مما قلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة.
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وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى تفاقم المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في حالة استمرار البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار أو 1.24 بالمئة إلى 92.13 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر دبي 0.7 بالمئة متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا، وعلى رأسها أسهم شركات العقارات والبنوك.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3 بالمئة وسهم ألفا ظبي القابضة 1.4 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة، بعد جني خسائر لثلاث جلسات متتالية، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.6 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من التراجع، مدعوما بمكاسب قوية في الأسهم المالية. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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