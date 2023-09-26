عملة نقديّة أصبحت من أقوى العملات... تعرفوا إليها

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قالت وكالة "بلومبيرغ" إن مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية وزيادة التجارة مع الجيران الآسيويين أدت إلى دفع العملة الأفغانية إلى قمة التصنيف العالمي لهذا الربع.كما أطلقت حركة "طالبان" التي استولت على السلطة قبل عامين، سلسلة من الإجراءات لإبقاء العملة الأفغانية تحت السيطرة، بما في ذلك حظر استخدام الدولار الأميركي والروبية الباكستانية في المعاملات المحلية وتشديد القيود على خروج العملات الأميركية إلى خارج البلاد. كما جعلت التداول عبر الإنترنت غير قانوني وهددت أولئك الذين ينتهكون القواعد بالسجن.وقد ساعدت الضوابط على العملة والتدفقات النقدية والتحويلات المالية الأخرى العملة الافغانية على الارتفاع بنحو 9% هذا الربع، متجاوزة مكاسب البيزو الكولومبي بنسبة 3%.وارتفع سعر العملة الأفغانية بنحو 14% هذا العام، مما يضعها في المركز الثالث في القائمة العالمية، خلف عملتي كولومبيا وسريلانكا. (روسيا اليوم)