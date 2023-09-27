27
o
بيروت
29
o
طرابلس
31
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النفط يرتفع مع تركيز الأسواق على شح الإمدادات
Lebanon 24
27-09-2023
|
00:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الأربعاء، إذ ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء و"الهبوط السلس" للاقتصاد الأميركي.
وأظهرت بيانات الصناعة الصادرة الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 300 ألف برميل تقريبا.
Advertisement
ومع ذلك، استمر قلق الأسواق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.
ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينغ، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يسمى أوبك +.
ومن المتوقع صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت غرينتش).
في غضون ذلك، قال نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مينيابوليس أمس الثلاثاء إن "الهبوط السلس" لأكبر اقتصاد في العالم هو الاحتمال الأرجح.
لكنه أكد أيضا أن هناك احتمالا نسبته 40 بالمئة للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة "على نحو هادف" للتغلب على التضخم.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يفضي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسريب صورة من "كريستال" تكشف نهاية المسلسل.. هل ستختلف عن النسخة التركية؟
Lebanon 24
تسريب صورة من "كريستال" تكشف نهاية المسلسل.. هل ستختلف عن النسخة التركية؟
03:32 | 2023-09-26
26/09/2023 03:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة الشابة مي (صورة)
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة الشابة مي (صورة)
07:54 | 2023-09-26
26/09/2023 07:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟
16:12 | 2023-09-26
26/09/2023 04:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسريب" فيديو لملكة جمال لبنان السابقة... ظهرت وهي تُقبّل حبيبها في منتجع سياحي على البحر
Lebanon 24
"تسريب" فيديو لملكة جمال لبنان السابقة... ظهرت وهي تُقبّل حبيبها في منتجع سياحي على البحر
13:49 | 2023-09-26
26/09/2023 01:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
11:36 | 2023-09-26
26/09/2023 11:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:08 | 2023-09-27
الدولار يرتفع بقوة.. كيف أثّر ذلك على سعر اليورو؟
03:02 | 2023-09-27
استقرار في سعر صرف الدولار.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
02:52 | 2023-09-27
أكبر شركة عملات مشفرة في العالم تنهار.. ما الأسباب؟
23:33 | 2023-09-26
إضراب لعمال السيارات في الولايات المتحدة.. وهذه مطالبهم
15:38 | 2023-09-26
البنك المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة عند 3 بالمئة
13:45 | 2023-09-26
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
27/09/2023 10:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
27/09/2023 10:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
27/09/2023 10:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24