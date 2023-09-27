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إقتصاد
الدولار يرتفع بقوة.. كيف أثّر ذلك على سعر اليورو؟
Lebanon 24
27-09-2023
|
03:08
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صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية الأربعاء، ليرسل اليورو والإسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.
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وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14 بالمئة إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من ثلاثة بالمئة وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.
ونزل الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2146 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق اليوم الأربعاء. ويتجه الإسترليني نحو خسارة فصلية تتجاوز أربعة بالمئة.
وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 106.30.
وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في تعثر الين الذي ارتفع بشكل طفيف مقابل الدولار إلى 149.03 ين بعد تراجعه إلى أقل مستوى في 11 شهرا عند 149.185 أمس الثلاثاء.
ويرى بعض الخبراء أن تجاوز عتبة 150 ين لكل دولار قد يجعل السلطات اليابانية تتدخل لدعم العملة كما فعلت العام الماضي.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.20 بالمئة إلى 0.6385 دولار.
ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.5931 دولار. (سكاي نيوز عربية)
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