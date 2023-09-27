29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
25
o
بشري
29
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
روسيا ستصنع سيارات Lada للسوق الإفريقية في إثيوبيا
Lebanon 24
27-09-2023
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن السفير الإثيوبي في موسكو، تشام أوغالا أورات أن إثيوبيا ستفتتح على أراضيها مصنعا لسيارت Lada الروسية لتصدير هذه السيارات إلى الأسواق الإفريقية.
وفي مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية قال السفير:"ستفتح إثيوبيا على أراضيها مصنعا لإنتاج سيارات Lada الروسية للسوق الأفريقية، سنرى سيارات Lada الروسية في المستقبل القريب في الدول المجاورة، فشركة AvtoVAZ المنتجة لهذه السيارات وقعت عقودا لإنتاج سياراتها مع إحدى الشركات الإثيوبية، وسيتم إنتاج هذه السيارت في إثيوبيا".
Advertisement
وأضاف:"من المحتمل توريد سيارات Lada التي ستصنع عندنا إلى السودان وكينيا والصومال على سبيل المثال، آمل أن يبدأ الإنتاج في المستقبل القريب.. هناك شركات صناعة سيارات روسية أخرى تبدي اهتماما حاليا لاستحداث خطوط لإنتاج لمركباتها في إثيوبيا، تجري شركتان أخريان مشاورات مع الجانب الإثيوبي بشأن هذه المسألة".
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
Advertisement
الأكثر قراءة
"تسريب" فيديو لملكة جمال لبنان السابقة... ظهرت وهي تُقبّل حبيبها في منتجع سياحي على البحر
Lebanon 24
"تسريب" فيديو لملكة جمال لبنان السابقة... ظهرت وهي تُقبّل حبيبها في منتجع سياحي على البحر
13:49 | 2023-09-26
26/09/2023 01:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟
16:12 | 2023-09-26
26/09/2023 04:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة الشابة مي (صورة)
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة الشابة مي (صورة)
07:54 | 2023-09-26
26/09/2023 07:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين عز تضع نيشان في موقفٍ محرج.. والأخير ينفجر غضباً شاهدوا بالفيديو ما حصل
Lebanon 24
ياسمين عز تضع نيشان في موقفٍ محرج.. والأخير ينفجر غضباً شاهدوا بالفيديو ما حصل
09:41 | 2023-09-26
26/09/2023 09:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
11:36 | 2023-09-26
26/09/2023 11:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:30 | 2023-09-27
دبي تخفض ديونها بـ 7.9 مليار دولار بحلول نهاية 2023
03:08 | 2023-09-27
الدولار يرتفع بقوة.. كيف أثّر ذلك على سعر اليورو؟
03:02 | 2023-09-27
استقرار في سعر صرف الدولار.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
00:08 | 2023-09-27
النفط يرتفع مع تركيز الأسواق على شح الإمدادات
23:33 | 2023-09-26
إضراب لعمال السيارات في الولايات المتحدة.. وهذه مطالبهم
15:38 | 2023-09-26
البنك المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة عند 3 بالمئة
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
27/09/2023 14:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
27/09/2023 14:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
27/09/2023 14:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24