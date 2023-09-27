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إقتصاد

الكويت تصدر أكبر شحنة ديزل متطور في تاريخها إلى أوروبا

Lebanon 24
27-09-2023 | 12:00
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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عبر منصة إكس الأربعاء أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) صدّرت أولى شحناتها من الديزل المتطور، وفقا لأحدث المواصفات والمعايير في السوق الأوروبية.

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وأضافت المؤسسة "تعد هذه الشحنة أكبر تصدير لأوروبا في تاريخ الكويت، وتمثل خطوة هامة إلى الأمام في تلبية متطلبات السوق العالمية بمنتجات بترولية عالية الجودة، مما يزيد من ترسيخ شركة كيبيك كمورد رئيسي وموثوق في سوق الطاقة العالمية". (العربية)   
المصدر: العربية
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