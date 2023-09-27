أسعار النفط تقفز وتسجل أعلى مستوى للتسوية هذا العام

زادت أسعار النفط 3%، اليوم، إلى أعلى مستوى عند التسوية في 2023 بعد أن تيبب انخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية بمخاوف من شح الإمدادات العالمية.







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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 2.59 دولار بما يعادل 2.8%، إلى 96.55 دولار للبرميل عند التسوية. وتخطت حاجز 97 دولارا خلال الجلسة.

كذلك، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 3.29 دولار، أو 3.6%، إلى 93.68 دولار. وتجاوز أعلى مستوى في الجلسة 94 دولارا.



وكانت قد أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الخام الأميركية قد انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 2.2 مليون برميل إلى 416.3 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بشكل كبير توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض قدره 320 ألف برميل تقريبا.





