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إقتصاد
لوسيد تفتتح أول مصنع عالمي للسيارات الكهربائية في السعودية
Lebanon 24
28-09-2023
|
01:39
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قالت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، إنها افتتحت أول مصنع عالمي لها في مدينة جدة السعودية، بموجب اتفاق يستهدف تعزيز جهود الانتقال إلى السيارات الكهربائية في المملكة.
وكانت لوسيد قد أعلنت العام الماضي عن خطط إقامة المصنع في جدة وقالت إن السعودية وقّعت اتفاقا لشراء ما يصل إلى مئة ألف سيارة من الشركة على مدى عشر سنوات.
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وصندوق الثروة السيادي السعودي، وهو أكبر مساهم في شركة لوسيد، مكلف بقيادة خطة المملكة التي تطمح لتقليل الاعتماد على عائدات النفط في الوقت الذي تدخل فيه صناعة السيارات الكهربائية التي تهيمن عليها دول مثل الصين والولايات المتحدة.
ودشنت السعودية في عام 2022 أول علامة تجارية لها للسيارات الكهربائية، وهي سير، وأعلنت عن استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار في مجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.
وورد أيضا أن شركة تسلا الرائدة في هذا المجال تجري مناقشات في مراحلها المبكرة لإنشاء مصنع في السعودية.
وسيُجّمع مصنع إيه.إم.بي-2، التابع لشركة لوسيد، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيارة (لوسيد إير) السيدان الكهربائية الفاخرة بقدرة إنتاجية أولية تصل خمسة آلاف سيارة سنويا.
وسيتم توسيع المصنع لإنتاج 155 ألف سيارة سنويا في المستقبل. وتوجد محطة التصنيع الأخرى لشركة لوسيد في ولاية أريزونا الأميركية.
ووافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يمتلك ما يزيد قليلا على 60 بالمئة من شركة السيارات الكهربائية، في مايو على استثمار 1.8 مليار دولار في إطار العرض الخاص لأسهم شركة لوسيد في البورصة في ذات الشهر.
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