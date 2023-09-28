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إقتصاد
استقرار في سعر الصرف.. اليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
28-09-2023
|
03:08
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89400 و 89700 ليرة للدولار الواحد، وهي التسعيرة نفسها التي سجلها مساء أمس.
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