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إقتصاد

نيكي الياباني يسجل أكبر انخفاض يومي في شهر

Lebanon 24
28-09-2023 | 03:29
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تكبد المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية خلال شهر، الخميس، في ظل قلق المستثمرين حيال بقاء أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.54 بالمئة إلى 31872.52 نقطة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 31674.42 نقطة خلال الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.42 بالمئة إلى 2345.71، وهو أدنى مستوى في شهر تقريبا.
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وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي، لوكالة رويترز: "المؤشر نيكي في طريقه لتسجيل ثالث انخفاض شهري على التوالي، إذ أدى موقف التشديد الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى تبديد ثقته".

ولكنه استطرد قائلا "(لا يزال) نيكي متفوقا على معظم أقرانه العالميين، مثل مؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية".

وتراجع المؤشر نحو خمسة بالمئة منذ بلغ ذروة 33 عاما في يونيو لكنه لا يزال مرتفعا نحو 23 بالمئة هذا العام بما يجعل بورصة طوكيو الأفضل أداء في آسيا خلال 2023 بفضل التدفقات الأجنبية القوية.

وتراجع سهما سوفت بنك كورب وماتسوي للأوراق المالية نحو أربعة بالمئة وكانا أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكي.

وارتفع سهم تشوجاي للأدوية أربعة بالمئة، مقدما الدعم الأكبر للمؤشر.
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