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إقتصاد

أميركا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بالسودان

Lebanon 24
28-09-2023 | 16:00
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بالسودان، استهدفت فردا وكيانين، أحدهما شركة مقرها روسيا.

جاء ذلك في إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع على أمر تنفيذي في أوائل أيار يضع أساس عمل عقوبات أميركية محتملة على السودان.
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ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفغيني بريغوجين بما يشمل عملياتها في السودان وشركتي ذهب. (العربية) 

المصدر: العربية
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