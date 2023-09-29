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إقتصاد

تحذير من صندوق النقد الدولي.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
29-09-2023 | 02:00
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نبّه صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إلى وجود مخاوف بشأن انقسام التجارة العالمية إلى تكتلات منفصلة.

وأوضح الصندوق أن مثل هذه المستجدات قد تقلل الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة كبيرة تصل إلى 7 بالمئة.
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وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري: "نعتقد بأن ذلك سيكون مكلفا للاقتصاد العالمي، هذا ما يشير إليه تحليلنا".

وأضافت المتحدثة أن الانقسام يمكن أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي للعالم سبعة بالمئة، وهي نسبة تعادل تلك الخاصة بألمانيا واليابان.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في منتصف أيلول بأن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، على الرغم من انخفاض نسبته من إجمالي الناتج الاقتصادي العام الماضي.

وقال الصندوق في بيان إن الدين العام والخاص بلغ 238 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت تسع نقاط مئوية مقارنة بعام 2019.

وأشار الصندوق إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.

وأضاف: "أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام"، لافتا الى "الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز تعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صُرف على خلفية الجائحة".(سكاي نيوز)

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