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إقتصاد

للمرة الأولى.. مصر والإمارات توقعان اتفاقا للمقايضة بالدرهم والجنيه

Lebanon 24
29-09-2023 | 04:30
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لأول مرة في تاريخ البلدين، وقّع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري أمس الخميس اتفاقا لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملتين بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
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وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: "تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي".

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: "في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعما لأواصر التعاون قام كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين. وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".(روسيا اليوم)

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