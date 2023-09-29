زيت الزيتون ينفد في أوروبا... والمزارعون على وشك الإفلاس

ذكرت صحيفة "الغارديان" نقلا عن منتجين أوروبيين، أن القارة العجوز أوشكت على استنفاد احتياطياتها من زيت الزيتون بسبب الجفاف، كما أن المزارعون على وشك الإفلاس.





وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إلى أن أوروبا مجبرة على شراء زيت الزيتون من دول أمريكا الجنوبية.

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وعن الأسباب التي تقف وراء الأزمة، أفادت الصحيفة بأن ذلك يعود إلى الجفاف الذي يلحق الضرر بالمحاصيل للسنة الثانية في أوروبا الأمر الذي دفع دول أوروبية لشراء هذا المنتج من دولة مثل تشيلي.





ولفتت إلى أن الحصاد في إسبانيا انخفض بنسبة 70% - 80%، في ظل ذلك فإن العديد من المزارعين على وشك الإفلاس، فيما اشتكى منتجون في اليونان من ارتفاع أسعار النفط.



وقال رئيس الرابطة المهنية اليونانية لمنتجي زيت الزيتون مانوليس جيانوليس، إن "زيادة أسعار النفط تجاوزت 100%، لذلك نتوقع هذا العام أن تنخفض أحجام الإنتاج إلى النصف". (RT)