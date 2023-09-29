Advertisement

إقتصاد

زيت الزيتون ينفد في أوروبا... والمزارعون على وشك الإفلاس

Lebanon 24
29-09-2023 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1112012-638315799828300953.jpg
Doc-P-1112012-638315799828300953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "الغارديان" نقلا عن منتجين أوروبيين، أن القارة العجوز أوشكت على استنفاد احتياطياتها من زيت الزيتون بسبب الجفاف، كما أن المزارعون على وشك الإفلاس.


وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إلى أن أوروبا مجبرة على شراء زيت الزيتون من دول أمريكا الجنوبية.
Advertisement

وعن الأسباب التي تقف وراء الأزمة، أفادت الصحيفة بأن ذلك يعود إلى الجفاف الذي يلحق الضرر بالمحاصيل للسنة الثانية في أوروبا الأمر الذي دفع دول أوروبية لشراء هذا المنتج من دولة مثل تشيلي.

 
ولفتت إلى أن الحصاد في إسبانيا انخفض بنسبة 70% - 80%، في ظل ذلك فإن العديد من المزارعين على وشك الإفلاس، فيما اشتكى منتجون في اليونان من ارتفاع أسعار النفط.
 

وقال رئيس الرابطة المهنية اليونانية لمنتجي زيت الزيتون مانوليس جيانوليس، إن "زيادة أسعار النفط  تجاوزت 100%، لذلك نتوقع هذا العام أن تنخفض أحجام الإنتاج إلى النصف". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:30 | 2023-09-29
04:19 | 2023-09-29
03:48 | 2023-09-29
03:15 | 2023-09-29
02:00 | 2023-09-29
00:19 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24