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إقتصاد

اليكم ما سجله سعر دولار السوق الموازية صباح اليوم!

Lebanon 24
29-09-2023 | 04:19
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 

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