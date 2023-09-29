اليكم ما سجله سعر دولار السوق الموازية صباح اليوم!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.