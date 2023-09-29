التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته في عامين

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سجل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في ايلول تراجعا إلى أدنى مستوياته خلال عامين على ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة.وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4.3%، بحسب بيانات يوروستات، في أدنى معدلاتها منذ تشرين الاول 2021.وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت إن التضخم سيتباطأ وصولا إلى 4.5% في ايلول.ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10.6% في تشرين الاول 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا. ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو. (العربية)