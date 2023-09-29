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إقتصاد

رغم إنخفاضه... الدولار يتّجه لتسجيل أفضل آداء في عام

Lebanon 24
29-09-2023 | 13:00
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تراجع الدولار عن أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 105.70 نقطة، لكنه لا يزال متجها لإنهاء الربع الحالي على ارتفاع 2.8 بالمئة بعد صعوده للأسبوع الحادي عشر على التوالي محققا أطول فترة مكاسب في تسع سنوات.
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وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية التي كانت تقدم دعما للدولار عن أعلى مستوى في سنوات خلال الليل.

ورغم أن الين حظي ببعض الدعم لكن الضغوط ظلت قائمة مع تداوله قرب 150 للدولار وهو مستوى قد يدفع الحكومة اليابانية للتدخل.

وسجل في أحدث التداولات 149.125 مقابل الدولار الذي انخفض 0.13 بالمئة خلال اليوم.

وارتفع اليورو لليوم الثاني بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.0608 دولار، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى له في عدة أشهر سجله هذا الأسبوع عند 1.0488 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.2268 دولار بعد أن بلغ هذا الأسبوع أدنى مستوياته منذ 17 اذار في أعقاب بيانات كشفت اليوم الجمعة أن أداء الاقتصاد البريطاني منذ بداية جائحة كوفيد-19 جاء أقوى مما كان يعتقد في السابق. (سكاي نيوز)
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