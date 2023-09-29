كيف أثّر توقّف إرتفاع الدولار على أسعار الذهب؟

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، لكنه في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي بضغط من تزايد التوقعات بأن المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1867.80 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1885.10 دولار للأونصة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية وارتفع كذلك البلاتين 0.9 بالمئة إلى 912.54 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1273.69 دولار. (سكاي نيوز)