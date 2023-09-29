النفط يرتفع بدعم من ارتفاع الطلب

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ارتفعت أسعار النفط، وتتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو ثلاثة بالمئة بفضل شح الإمدادات الأميركية والتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار، أو 1.43 بالمئة، إلى 93.02 دولار للبرميل.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني التي يحل أجلها اليوم 88 سنتا، أو 0.92 بالمئة، إلى 96.26 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الاول 97 سنتا، أو 1.04 بالمئة، إلى 94.07 دولار للبرميل.وتلقت الأسعار دعما من شح الإمدادات الأميركية مع وصول المخزون في كوشينج في ولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى بالفعل منذ تموز 2022.