Advertisement

إقتصاد

قبرص تبحث مع شركات بقيادة ‏Chevron‏ لتطوير حقل غاز "أفروديت"

Lebanon 24
29-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1112227-638316447675476320.png
Doc-P-1112227-638316447675476320.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو أمس الجمعة ان بلاده وشركات ‏طاقة دولية بقيادة ‏Chevron‏ وافقت على مد أجل محادثات لتطوير حقل الغاز ‏البحري أفروديت وسط تقدم في المفاوضات.‏
Advertisement

وقال باباناستاسيو: "إنها ليست جولة مفاوضات جديدة، بل هي تمديد، لأن هناك ‏تقدما في المحادثات". وأكد الوزير القبرصي تقريرا لنشرة ميدل إيست إيكونوميك ‏سيرفي (ميس) الرسمية بأن المحادثات سيمتد أجلها حتى الخامس من ‏تشرين الثاني.‏

وأضاف أنه لتجنب "العمل في صراع مع الزمن" في المفاوضات، "مددنا أجلها". ‏ومضى يقول "كان تمديدا متبادلا، العقد يسمح بأي تمديد إضافي، وهذا ما فعلناه".‏

وأضاف "نعتقد أنه بحلول الخامس من نشرين الثاني سنتوصل إلى اتفاق".‏
ولم توافق نيقوسيا على التعديلات التي اقترحتها ‏Chevron‏ وشركاؤها في وقت ‏سابق من هذا العام على اتفاقية عام 2019 لتطوير حقل الغاز الذي تقدر سعته ‏بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب، وبخاصة اقتراح إزالة ما تعتبره قبرص بنية تحتية ‏أساسية للمعالجة على سطح البحر.‏

وأزالت التعديلات محطة عائمة لمعالجة الغاز كانت نيقوسيا تعتقد أنها ضرورية في ‏منطقتها الاقتصادية الحصرية وخفضت عدد آبار الإنتاج إلى ثلاثة بدلا من خمسة ‏في البداية.‏

وتعد ‏Chevron‏ شريكاً في هذا الحقل مع شركة نيوميد الإسرائيلية وShell‏.(cnbc)‏


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:47 | 2023-09-30
16:00 | 2023-09-29
15:00 | 2023-09-29
14:39 | 2023-09-29
13:45 | 2023-09-29
13:25 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24