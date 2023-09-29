قبرص تبحث مع شركات بقيادة ‏Chevron‏ لتطوير حقل غاز "أفروديت"

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أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو أمس الجمعة ان بلاده وشركات ‏طاقة دولية بقيادة ‏Chevron‏ وافقت على مد أجل محادثات لتطوير حقل الغاز ‏البحري أفروديت وسط تقدم في المفاوضات.‏وقال باباناستاسيو: "إنها ليست جولة مفاوضات جديدة، بل هي تمديد، لأن هناك ‏تقدما في المحادثات". وأكد الوزير القبرصي تقريرا لنشرة ميدل إيست إيكونوميك ‏سيرفي (ميس) الرسمية بأن المحادثات سيمتد أجلها حتى الخامس من ‏تشرين الثاني.‏وأضاف أنه لتجنب "العمل في صراع مع الزمن" في المفاوضات، "مددنا أجلها". ‏ومضى يقول "كان تمديدا متبادلا، العقد يسمح بأي تمديد إضافي، وهذا ما فعلناه".‏وأضاف "نعتقد أنه بحلول الخامس من نشرين الثاني سنتوصل إلى اتفاق".‏ولم توافق نيقوسيا على التعديلات التي اقترحتها ‏Chevron‏ وشركاؤها في وقت ‏سابق من هذا العام على اتفاقية عام 2019 لتطوير حقل الغاز الذي تقدر سعته ‏بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب، وبخاصة اقتراح إزالة ما تعتبره قبرص بنية تحتية ‏أساسية للمعالجة على سطح البحر.‏وأزالت التعديلات محطة عائمة لمعالجة الغاز كانت نيقوسيا تعتقد أنها ضرورية في ‏منطقتها الاقتصادية الحصرية وخفضت عدد آبار الإنتاج إلى ثلاثة بدلا من خمسة ‏في البداية.‏وتعد ‏Chevron‏ شريكاً في هذا الحقل مع شركة نيوميد الإسرائيلية وShell‏.(cnbc)‏