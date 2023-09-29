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إقتصاد
قبرص تبحث مع شركات بقيادة Chevron لتطوير حقل غاز "أفروديت"
Lebanon 24
29-09-2023
|
23:00
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أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو أمس الجمعة ان بلاده وشركات طاقة دولية بقيادة Chevron وافقت على مد أجل محادثات لتطوير حقل الغاز البحري أفروديت وسط تقدم في المفاوضات.
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وقال باباناستاسيو: "إنها ليست جولة مفاوضات جديدة، بل هي تمديد، لأن هناك تقدما في المحادثات". وأكد الوزير القبرصي تقريرا لنشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي (ميس) الرسمية بأن المحادثات سيمتد أجلها حتى الخامس من تشرين الثاني.
وأضاف أنه لتجنب "العمل في صراع مع الزمن" في المفاوضات، "مددنا أجلها". ومضى يقول "كان تمديدا متبادلا، العقد يسمح بأي تمديد إضافي، وهذا ما فعلناه".
وأضاف "نعتقد أنه بحلول الخامس من نشرين الثاني سنتوصل إلى اتفاق".
ولم توافق نيقوسيا على التعديلات التي اقترحتها Chevron وشركاؤها في وقت سابق من هذا العام على اتفاقية عام 2019 لتطوير حقل الغاز الذي تقدر سعته بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب، وبخاصة اقتراح إزالة ما تعتبره قبرص بنية تحتية أساسية للمعالجة على سطح البحر.
وأزالت التعديلات محطة عائمة لمعالجة الغاز كانت نيقوسيا تعتقد أنها ضرورية في منطقتها الاقتصادية الحصرية وخفضت عدد آبار الإنتاج إلى ثلاثة بدلا من خمسة في البداية.
وتعد Chevron شريكاً في هذا الحقل مع شركة نيوميد الإسرائيلية وShell.(cnbc)
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