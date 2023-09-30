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إقتصاد

مخاوف ارتفاع الفائدة تهبط بأسعار الذهب

Lebanon 24
30-09-2023 | 08:38
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سجلت أسعار الذهب تراجعات أسبوعية وشهرية وفصلية، وذلك في ظل التوقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، فضلا عن التوقعات بإبقاء معدلات الفائدة المرتفعة مستمرة لفترة أطول.
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وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار والذي لا يدر عائدا.
 
خلال الأسبوع الماضي، هبط المعدن الأصفر بنسبة بلغت 3.98 بالمئة، ليصل إلى 1848.63 دولار للأونصة.

وفي شهر، تراجعت أسعار الذهب بنسبة بلغت 4.59 بالمئة.

كما بلغت نسبة الهبوط 3.12 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وفي آخر تداولات الشهر، تراجع الدولار عن ذروة عشرة أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية عن ذروة 16 عاما، إلا أن أسعار الذهب هبطت عززت من تراجعها.

وتراجعت الفضة في أسبوع بنسبة 5.87 بالمئة، لتصل إلى 22.1795 دولار للأونصة، بينما بلغت نسبة الهبوط 10.29 بالمئة شهريا، و1.71 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري. (سكاي نيوز)
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