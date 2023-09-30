Advertisement

إقتصاد

شقير: الأوضاع المالية والاقتصادية لا تحتمل هدر الوقت

Lebanon 24
30-09-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1112417-638317003369223161.jpg
Doc-P-1112417-638317003369223161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شدد الوزير السابق محمد شقير على أن "انتخاب رئيس الجمهورية هو المدخل الالزامي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، بدءا من تشكيل حكومة إنقاذ والبدء بالاصلاحات الضرورية".

وقال شقير عقد تجمع "كلنا لبيروت"  أن :تلاقي الأطراف السياسية اللبنانية المسعى الذي تبذله دول شقيقة وصديقة، وتحديدا أعضاء اللجنة الخماسية".

وأكد أن "تقدم التنازلات تقود الى انجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن، محذرا من الوصول الى مرحلة تتخلى فيها هذه الدول عن مبادرتها وتسحب يدها من لبنان".

ولفت الى أن "الأوضاع الاقتصادية والمالية لا تحتمل هدر الوقت والتفريط بالفرص، لأن الاستقرار النسبي السائد حاليا قد لا يستمر طويلا، ما ينذر بمزيد من انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار، وتآكل ما تبقى من قدر شرائية لدى الناس".(الوكالة الوطنية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:00 | 2023-10-01
00:00 | 2023-10-01
23:10 | 2023-09-30
16:00 | 2023-09-30
13:07 | 2023-09-30
10:00 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24