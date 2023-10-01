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إقتصاد

أميركا تحظر استيراد الدواجن من هذه الدولة

Lebanon 24
01-10-2023 | 00:00
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ذكرت الحكومة الأميركية أن القرار الذي اتخذته فرنسا بتطعيم البط ضد انفلونزا الطيور سيؤدى إلى فرض قيود على واردات الدواجن الفرنسية اعتبارا من الأول من تشرين الأول. 

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن "الولايات المتحدة لا تسمح باستيراد الدواجن من الدول المتضررة من السلالة (إتش.بي.إيه.آي) شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور أو من القطعان المحصنة ضد المرض".

وأضافت الوزارة أن "الطيور الملقحة قد لا تظهر عليها علامات العدوى، مما يعني أنه من المستحيل تحديد ما إذا كان الفيروس موجودا في القطيع".

وكانت فرنسا من بين الدول الأكثر تضررا من الانتشار العالمي غير المسبوق لأنفلونزا الطيور الذي أودى بحياة مئات الملايين من الطيور في العامين الماضيين وعطل إمدادات لحوم الدواجن والبيض وأدى إلى حظر الاستيراد.

وعانت الولايات المتحدة من أسوأ تفش للمرض، إذ نفق ما يقرب من 59 مليون دجاجة وديك رومي وطيور أخرى منذ عام 2022.

واختبر المسؤولون الأميركيون اللقاحات لكنهم لم يوافقوا على استخدامها.

 وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على واردات البط الحي وبيض البط ومنتجات البط غير المعالجة من دول أوروبية أخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة تعرف باسم منطقة تجارة الدواجن الأوروبية. (سكاي نيوز)

 

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