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إقتصاد
هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
01-10-2023
|
03:16
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس السبت، مسجلا ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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الدولار
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