زوكربيرغ لا يثق بماسك: وجوده يعوق انطلاقة X

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لا يثق مارك زوكربيرغ كثيرًا بطريقة تعامل الملياردير الأميركي إيلون موسك مع منصة X، أو تويتر سابقا.وفي مقابلة مدتها ساعة مع The Verge's Alex Heath,، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta إن تطبيق X ليس في طريقه للوصول إلى إمكاناته الكاملة مع وجود ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك خلف عجلة القيادة.وقال زوكربيرغ إنه يرحب بتنوع رواد الأعمال والاتجاهات التي يريدون اتخاذها لمنتجاتهم الخاصة، وأنه عندما تولى ماسك المسؤولية، رأى إمكانية التغيير في الشركة التي شعر أنها تكافح بالفعل.وتابع: "لكنني أعتقد أن تويتر كان يتثاقل لفترة من الوقت قبل مجيء إيلون، وأعتقد أن معدل التغيير في المنتج كان بطيئًا جدًا. لذلك لم يبد أنهم كانوا على المسار الذي من شأنه أن يزيد من إمكاناتهم إلى أقصى حد... ومع قدوم إيلون، أعتقد أنه كانت هناك بالتأكيد فرصة لتغيير الأمور، وقد حصل التغيير بالفعل."ومنذ أن تولى ماسك المسؤولية، سرحت تويتر آلاف الموظفين، وألغت عملية التحقق القديمة للحصول على علامة اختيار زرقاء مدفوعة الأجر، وغيرت القيادة، وأعادت صياغة ملاحظات المجتمع بدلاً من فريق الإشراف بالشركة، وبطبيعة الحال، غيرت اسم Twitter إلى X على أمل تحويل النظام الأساسي إلى "تطبيق كل شيء"، من بين تغييرات أخرى.وأدرك زوكربيرغ أن ماسك كان "عامل تغيير"، لكنه أضاف أنه غير متأكد من المكان الذي كان الرئيس التنفيذي يحاول الذهاب إليه مع الشركة، وأعرب عن شكه في أن X سيصل إلى أقصى إمكاناته جزئيًا لأن ماسك يمكن أن يكون "شخصية مثيرة للخلاف".وقال زوكربيرغ في المقابلة: "أعتقد أنه لا يزال من غير الواضح بالضبط ما هو المسار الذي تسير عليه X. لكنني أعتقد أنه كان مسارا مستقطبًا إلى حد كبير، لذلك أعتقد أن فرصة وصول المنصة إلى الإمكانات الكاملة على المسار الذي تسير فيه؟!... لا أعرف. أعتقد أنني ربما أكون أقل تفاؤلاً أو أعتقد فقط أن الفرصة الآن أقل مما كانت عليه من قبل."(cnbc)