25
o
بيروت
26
o
طرابلس
30
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الرئيس المعين لـCOP28 يدعو قطاع الطاقة إلى خفض الانبعاثات
Lebanon 24
01-10-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استضافت دولة الإمارات اجتماعاً لعدد من أبرز الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاعات الاقتصادية لبحث تسريع جهود خفض الانبعاثات عالميا في إطار استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 بعد أقل من شهرين.
Advertisement
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر؛ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، حرص رئاسة COP28 على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لحشد جهود كافة الأطراف والمعنيين في القطاعَين الحكومي والخاص والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للجميع.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات "مجلس صنّاع التغيير" الذي استضافه اليوم في أبوظبي بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين البارزين وقادة قطاعات النفط والغاز، والإسمنت، والصلب، والألمنيوم والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، لبحث سُبل التعاون والعمل المشترك لتحقيق تقدم ملموس في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته أهمية تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأن تسريع خفض الانبعاثات يتطلب التعاون والعمل المشترك عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن قطاعات النفط والغاز، والإسمنت، والصلب والألمنيوم، مسؤولة عن نحو ربع إجمالي انبعاثات الكربون العالمية.
وأكد قدرة هذه القطاعات على الإسهام في تسريع خفض الانبعاثات من خلال العمل المشترك للاستثمار في البنية التحتية، وتقديم حلول تكنولوجية وتمويلية فعّالة.
وأوضح الدكتور سلطان الجابر أن العالم يترقب وينتظر تحقيق تقدم ملموس، وتقديم حلول قابلة للتنفيذ في جميع القطاعات، مما يتطلب قيام قطاع الطاقة والصناعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها بدورها الحاسم المطلوب في هذا المجال.
وشدد على أن التكنولوجيا والتمويل الذكي عاملان أساسيان لتمكين الانتقال من مرحلة وضع الأهداف المناخية إلى تنفيذها، وقال إن الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاجتماع قادرون على توفير هذه التكنولوجيا، وإيجاد طرق لزيادة إنتاج الهيدروجين واستخدامه على نطاق تجاري، وزيادة كفاءة شبكات الكهرباء، وتسريع إزالة انبعاثات غاز الميثان، وزيادة الاعتماد على الوقود الحيوي لخفض الانبعاثات.
واختتم كلمته بدعوة قطاع الطاقة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الجهود الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في القطاع، وقال إن القطاع لم يكن في السابق يشارك في مفاوضات تغير المناخ، وعليه الآن أن يثبت جدارته واستحقاقه للمشاركة فيها عبر مضاعفة الجهود وتقديم حلول فعالة.
ويُعدّ هذا الاجتماع تجمعاً بارزاً يضم لأول مرة عدداً من ممثلي القطاعات الصناعية الكبرى ومنتجي الطاقة، لبحث سُبل التعاون ومضاعفة الجهود لتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة عبر جانبَي العرض والطلب على الطاقة.
وحضر المجلس جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ، وأدار فعالياته الدكتور دانيال يرغين رئيس وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، كما يأتي انعقاده قبل يوم واحد من انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023 الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 تشرين الأول في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً".
Advertisement
الأكثر قراءة
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. وابنها "فهد" نسخة عن والده شاهدوا الصور
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. وابنها "فهد" نسخة عن والده شاهدوا الصور
04:29 | 2023-10-01
01/10/2023 04:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض Elias وصل: استعدوا للأمطار الغزيرة والسيول.. والأب خنيصر يُحذر!
Lebanon 24
المنخفض Elias وصل: استعدوا للأمطار الغزيرة والسيول.. والأب خنيصر يُحذر!
00:36 | 2023-10-01
01/10/2023 12:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بتغطية جسدها.. هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح بسبب فستانها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قامت بتغطية جسدها.. هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح بسبب فستانها شاهدوا الفيديو
01:21 | 2023-10-01
01/10/2023 01:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم تداوله في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
الدولار يسجل تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم تداوله في السوق الموازية عصرا
09:50 | 2023-10-01
01/10/2023 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يدخل القفص الذهبي قريبا.. وحبيبته اعلامية معروفة (صور)
Lebanon 24
فنان شهير يدخل القفص الذهبي قريبا.. وحبيبته اعلامية معروفة (صور)
08:00 | 2023-10-01
01/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:47 | 2023-10-01
أسعار ملابس الشتاء في مصر.. ما حجم الزيادة هذا العام؟
13:03 | 2023-10-01
على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
13:00 | 2023-10-01
هل أدارت واشنطن ظهرها لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي؟
12:00 | 2023-10-01
صادرات مصر تتجاهل أزمات التجارة العالمية وتقفز لهذا الرقم
09:50 | 2023-10-01
الدولار يسجل تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم تداوله في السوق الموازية عصرا
07:00 | 2023-10-01
"نفط المستقبل".. هل أصبحت صناعة الرقائق بيد أميركا؟
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
02/10/2023 04:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
02/10/2023 04:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
02/10/2023 04:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24