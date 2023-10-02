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إقتصاد
استقرار الدولار.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
Lebanon 24
02-10-2023
|
02:51
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين، ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهي التسعيرة نفسها التي سجلها مساء أمس.
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