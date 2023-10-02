27
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الصين تعتزم تعزيز الابتكار في مجال القيادة الذكية للمركبات
Lebanon 24
02-10-2023
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم الصين دعم شركات تصنيع المركبات الذكية بهدف تشكيل مجموعات معنية بتعزيز الابتكار، في وقت تسارع فيه بكين نحو وضع معايير لخاصية القيادة المساعدة وخاصية القيادة الذاتية بحلول عام 2025، بحسب وسائل إعلام رسمية.
Advertisement
وأعلنت الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، في يوليو هدف الوصول إلى مثل هذه المعايير وجعلت مما يسمى بالمركبات الذكية المتصلة محور اهتمام استراتيجيا طويل المدى في حملتها لتصبح رائدا عالميا في المجال الذي لا يزال ناشئا.
وقالت وكالة "شينخوا" الرسمية، إن الصين ستدعم الشركات في تشكيل "اتحادات للابتكار" تمكنها من التعلم من نقاط قوة بعضها البعض من أجل تحقيق إنجازات تكنولوجية.
وتهدف الصين إلى إتقان التقنيات الأساسية للقيادة الذاتية المتقدمة وتحقيق هدف تسيير المركبات ذاتية القيادة على الطرق في البلاد في محاولة لتصبح الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.
لكن شركات صينية مثل "بايدو" وغيرها تواجه تحديات جيوسياسية إذ تفرض الولايات المتحدة قيودا على تصدير التكنولوجيا بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من شركات غربية مثل "تسلا" في تطوير هذه التكنولوجيا.
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان شهير يدخل القفص الذهبي قريبا.. وحبيبته اعلامية معروفة (صور)
Lebanon 24
فنان شهير يدخل القفص الذهبي قريبا.. وحبيبته اعلامية معروفة (صور)
08:00 | 2023-10-01
01/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم تداوله في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
الدولار يسجل تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم تداوله في السوق الموازية عصرا
09:50 | 2023-10-01
01/10/2023 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)
Lebanon 24
على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)
14:30 | 2023-10-01
01/10/2023 02:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. ظهرت برفقة حبيبة طليقها الأول! (صورة)
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. ظهرت برفقة حبيبة طليقها الأول! (صورة)
00:15 | 2023-10-02
02/10/2023 12:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اصابة رئيسة هذه البلدية بحادث سير!
Lebanon 24
اصابة رئيسة هذه البلدية بحادث سير!
13:44 | 2023-10-01
01/10/2023 01:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:51 | 2023-10-02
استقرار الدولار.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
02:25 | 2023-10-02
9.5 مليار دولار إيرادات العراق من صادرات النفط في ايلول
01:22 | 2023-10-02
مع تنامي شهية المخاطرة لدى المستثمرين.. أسعار النفط ترتفع
00:26 | 2023-10-02
بريطانيا تعلن صفقة مليارية لبناء غواصة
23:00 | 2023-10-01
اتجاه متزايد لشركات الأمن والحراسة نحو "الروبوتات"
22:33 | 2023-10-01
ترقب لاقرار موازنة 2024 لتوحيد سعر الليرة
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
02/10/2023 13:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
02/10/2023 13:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
02/10/2023 13:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24