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إقتصاد

الصين تعتزم تعزيز الابتكار في مجال القيادة الذكية للمركبات

Lebanon 24
02-10-2023 | 04:30
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تعتزم الصين دعم شركات تصنيع المركبات الذكية بهدف تشكيل مجموعات معنية بتعزيز الابتكار، في وقت تسارع فيه بكين نحو وضع معايير لخاصية القيادة المساعدة وخاصية القيادة الذاتية بحلول عام 2025، بحسب وسائل إعلام رسمية.
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وأعلنت الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، في يوليو هدف الوصول إلى مثل هذه المعايير وجعلت مما يسمى بالمركبات الذكية المتصلة محور اهتمام استراتيجيا طويل المدى في حملتها لتصبح رائدا عالميا في المجال الذي لا يزال ناشئا.

وقالت وكالة "شينخوا" الرسمية، إن الصين ستدعم الشركات في تشكيل "اتحادات للابتكار" تمكنها من التعلم من نقاط قوة بعضها البعض من أجل تحقيق إنجازات تكنولوجية.
وتهدف الصين إلى إتقان التقنيات الأساسية للقيادة الذاتية المتقدمة وتحقيق هدف تسيير المركبات ذاتية القيادة على الطرق في البلاد في محاولة لتصبح الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

لكن شركات صينية مثل "بايدو" وغيرها تواجه تحديات جيوسياسية إذ تفرض الولايات المتحدة قيودا على تصدير التكنولوجيا بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من شركات غربية مثل "تسلا" في تطوير هذه التكنولوجيا.
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