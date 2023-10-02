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إقتصاد

رغم الـ8 مليارات دولار سنوياً.. "آبل" تُجهزّ "طعنة" لـ"غوغل"

Lebanon 24
02-10-2023 | 06:36
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قال تقرير جديد لـ"بلومبرغ" إن شركة "آبل" تمتلك الإمكانيات اللازمة لإطلاق محرك البحث الخاص بها، والذي سيكون بديلا لـ"غوغل".

وقدم "غوغل" على مدى أعوام حوالي 8 مليارات دولار سنويا لشركة "آبل" كجزء من الصفقة بينهما، وعلى الرغم من أن هذه الصفقة مربحة لـ"آبل" إلا أنها بحسب التقرير قادرة من خلال إطلاق محرك البحث الخاص بها على المنافسة والربح من عائدات الإعلانات. (سكاي نيوز)
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