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إقتصاد

إرتفاع مستمرّ للدولار... وأسعار الذهب تتراجع

Lebanon 24
02-10-2023 | 07:02
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واصل الذهب خسائره في تعاملات الاثنين المبكرة، للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.
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واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوى في 16 عاما.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1840.49 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من آذار.
 
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1856.20 دولار.

وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي منذ تموز 2021 لينهي الربع الثالث على انخفاض 3.7 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.69 دولارا للأونصة، في حين انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 900.71 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1232.11 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)
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