تراجع في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 18 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 8 ألاف ليرة والغاز 14 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.814.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.852.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.781.000 ليرة لبنانيةالغاز: 968.000 ليرة لبنانية