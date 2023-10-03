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إقتصاد
تراجع في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
03-10-2023
|
02:10
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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 18 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 8 ألاف ليرة والغاز 14 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.814.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.852.000 ليرة لبنانية
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المازوت: 1.781.000 ليرة لبنانية
الغاز: 968.000 ليرة لبنانية
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