تراجع في سعر الصرف.. اليكم التسعيرة صباح اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89000 و89300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89200 ليرة لبنانية و89500 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.