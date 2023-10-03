"المركزي" الإماراتي يتوقع نمو اقتصاد البلاد 3.3% في 2023

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توقع البنك المركزي الإماراتي، الثلاثاء، نمو اقتصاد البلاد 3.3% في 2023 وأبقى على توقعاته للنمو في العام المقبل عند 4.3% مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي.وأشار البنك إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات 4.5% بنهاية العام الجاري وتسارعه إلى 4.6% في نهاية 2024، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".وقال البنك في تقرير المراجعة الفصلية للربع الثاني إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 3.5% في 2024 مع استئناف الإنتاج بعد تقليص التخفيضات المتفق عليها في مجموعة أوبك+. (العربية)