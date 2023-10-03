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إقتصاد

"المركزي" الإماراتي يتوقع نمو اقتصاد البلاد 3.3% في 2023

Lebanon 24
03-10-2023 | 12:00
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توقع البنك المركزي الإماراتي، الثلاثاء، نمو اقتصاد البلاد 3.3% في 2023 وأبقى على توقعاته للنمو في العام المقبل عند 4.3% مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي.

وأشار البنك إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات 4.5% بنهاية العام الجاري وتسارعه إلى 4.6% في نهاية 2024، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".
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وقال البنك في تقرير المراجعة الفصلية للربع الثاني إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 3.5% في 2024 مع استئناف الإنتاج بعد تقليص التخفيضات المتفق عليها في مجموعة أوبك+. (العربية)  
المصدر: العربية
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