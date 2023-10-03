أمير قطر يضع حجر الأساس لمشروع توسيع أكبر حقل غاز في العالم

دشن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مشروع توسعة حقل الشمال، الواقع في مدينة ‏لفان الصناعية.‏

وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر، من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بحلول عام 2026، وهو ما سيسهم في تعزيز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

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وأكد أمير قطر، على موقع "إكس"، بعد وضعه حجر أساس المشروع، أن توسعة حقل الشمال "يعزز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي".



ويتزايد الطلب على الغاز القطري، مع سعي الدول الأوروبية المستهلكة لتعويض الإمدادات الروسية المفقودة، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أوائل العام الماضي. (سبوتنيك)



