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إقتصاد

النفط يرتفع بعد هبوطه لأدنى مستوى في 3 أسابيع

Lebanon 24
03-10-2023 | 14:23
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة مع موازنة المستثمرين بين ارتفاع الدولار، وتوقعات قاتمة للاقتصاد العالمي وشح الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات إلى 90.61 دولار للبرميل، بعد هبوطها إلى أدنى مستوى خلال الجلسة إلى 89.50 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من أيلول. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 89.19 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد انخفضت إلى 87.76 دولار في وقت سابق من الجلسة. (سكاي نيوز)
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