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إقتصاد
بعد ارتفاعه مساء أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
04-10-2023
|
03:08
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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