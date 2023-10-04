27
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سعر النحاس يهبط دون 8000 دولار لأول مرة منذ أيار
Lebanon 24
04-10-2023
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
هوت أسعار النحاس بعد أن دفعت الإشارات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التصنيع الضعيفة في الاقتصادات الكبرى إلى تراجع التوقعات بشأن الطلب.
تداول المعدن الصناعي دون مستوى 8 آلاف دولار للطن في بورصة المعادن بلندن أمس للمرة الأولى منذ أواخر مايو، حيث دفعت المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة أطول إلى عدم الرغبة في المخاطرة بالأسواق المالية العالمية. تعززت المخاوف من خلال زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة، والتي أظهرت متانة سوق العمل.
Advertisement
سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الضغط على التجار وشركات التصنيع ذات رأس المال الكثيف، مما يخلق حافزاً لاستنفاد المخزونات أو تفريغ إمدادات المعادن في السوق الفورية لتقليص تكاليف التمويل. التوقعات باستمرار تشدد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على نحو أكثر من البنوك المركزية الأخرى ساهمت في تعزيز قوة الدولار، مما جعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين بعملات أخرى.
تتضح الأدلة على هذه الضغوط التجارية في بورصة المعادن بلندن، حيث وصل الفارق بين العقود النقدية والعقود الآجلة لثلاثة أشهر يوم الاثنين إلى أوسع مستوى منذ عام 2000، في إشارة إلى أن العرض الفوري يفوق الطلب.
كذلك تزامن تراجع النحاس مع انخفاض حادّ في نشاط التصنيع بالاقتصادات الصناعية الرئيسية. انكمش مقياس نشاط المصانع الأميركية في أيلول، بينما انخفض التصنيع بشكل رئيسي في جميع أنحاء آسيا.
كان هناك أيضاً توسع مطرد في مخزونات بورصة المعادن في لندن. شهدت المخزونات المستخرجة تقييداً شديداً في السنوات الأخيرة، ولا تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً، ولكن الزيادة هي علامة على نمو العرض حالياً قبل الطلب في السوق الفورية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
Lebanon 24
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
08:37 | 2023-10-03
03/10/2023 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع سعر ربطة الخبز... كم أصبح ثمنها؟
Lebanon 24
إرتفاع سعر ربطة الخبز... كم أصبح ثمنها؟
13:07 | 2023-10-03
03/10/2023 01:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة زوجة الياس الحصروني بحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
وفاة زوجة الياس الحصروني بحادث سير مروع (صورة)
05:18 | 2023-10-03
03/10/2023 05:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخرج لبناني يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
مخرج لبناني يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)
00:04 | 2023-10-04
04/10/2023 12:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-10-03
03/10/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:03 | 2023-10-04
بيان لمصرف لبنان حول الموجودات والمطلوبات الخارجيّة... هذا ما جاء فيه (صورة)
04:38 | 2023-10-04
لم يعد ثرياً بما يكفي: ترامب يخرج من قائمة "فوريس".. وهذه قيمة ثروته
04:01 | 2023-10-04
رفع أسعاره وزاد إيراداته مليار دولار.. فهل خدع "أمازون" مستخدميه؟
03:08 | 2023-10-04
بعد ارتفاعه مساء أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
02:30 | 2023-10-04
بعد "ليرة" الكهربائية.. قريباً سيارة رياضية وسيارة "طائرة" صُنع في لبنان (صور)
02:04 | 2023-10-04
الين قريب من 150 للدولار وسط تكهنات بتدخل السلطة لدعم العملة
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
04/10/2023 12:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
04/10/2023 12:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
04/10/2023 12:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24