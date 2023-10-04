رفع أسعاره وزاد إيراداته مليار دولار.. فهل خدع "أمازون" مستخدميه؟

يعتمد الكثير منا في شراء بعض المستلزمات المنزلية وحتى البقالة والملابس على موقع "أمازون"، لكن مفاجأة كبيرة فجرتها لجنة التجارة الفدرالية (FTC) التي اتهمت عملاق بيع التجزئة باعتماد خوارزمية سرية لرفع الأسعار بطريقة يتبعها المنافسون للمساعدة في زيادة إيراداتهم بمقدار مليار دولار، وفق أشخاص مطلعين.

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فقد اختبر هذا التكتيك الذي أطلق عليه اسم "Project Nessie" بشكل فعال نقاط السعر الجديدة لمنتجاتها لمعرفة ما إذا كان سيشجع المنافسين على أن يحذوا حذوها.



وإذا لم يفعلوا ذلك، ستعيد أمازون المنتج تلقائياً إلى تكلفته السابقة.



وتشكل هذه الاتهامات جزءاً من دعوى قضائية ضد الاحتكار رفعتها لجنة التجارة وتتمحور الدعوى حول مخاوف من قيام أمازون المملوكة لجيف بيزوس، ثالث أغنى رجل في العالم، بخنق المنافسة في السوق والإضرار بالمستهلكين من خلال رفع الأسعار.



وفي مقتطفات منقحة من الملف، اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، ادعى موظفون سابقون أن "خوارزمية Nessie" ساعدت أيضاً في تحديد الأسعار المخفضة التي يقدمها المنافسون.

وعلى سبيل المثال، إذا قام موقع Target.com بتخفيض سعر منتج ما، فستقوم أمازون بعد ذلك بمطابقة هذه التكلفة المنخفضة لتشجيع تجار التجزئة الآخرين على فعل الشيء نفسه.



وبمجرد أن ينهي موقع Target.com عملية البيع، ستظل أمازون والمنافسون الآخرون مقيدين بالسعر المنخفض للاستمرار في المطابقة مع بعضهم البعض.



وذكرت الصحيفة أن هذا التكتيك ساعد أمازون على تحسين هوامشها وحقق لها إيرادات تزيد عن مليار دولار، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر. (العربية)