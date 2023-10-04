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إقتصاد

مخاوف بشأن الطلب.. تراجعات حادة في أسعار النفط

Lebanon 24
04-10-2023 | 12:05
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تراجعت أسعار النفط، أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، إذ بددت مخاوف متعلقة بتحديات الاقتصاد الكلي أثر تعهد السعودية وروسيا مواصلة خفض إنتاج النفط الخام حتى نهاية 2023.

كما هوت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولار، أو 3.63 بالمئة، إلى 87.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.29، أو 3.69 بالمئة، إلى 89.18 دولار للبرميل.
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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 ايلول، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.
 
كذلك، أفاد استطلاع أجرته رويترز بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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