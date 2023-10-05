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إقتصاد
الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات
Lebanon 24
05-10-2023
|
02:43
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ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة الخميس، متجهة لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.
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وقال يب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي "على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال جلسة اليوم، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن".
وتابع أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل إذ أن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار الخميس.
التغير في الأسعار
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1826.49 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0314 بتوقيت غرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الذي لامسه يوم الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1840.90 دولار.
ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.19 دولار للأونصة، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس.
وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1181.15 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه الأربعاء.
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