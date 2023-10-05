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إقتصاد

أميركا... أكثر من 75 ألف عامل بقطاع الرعاية الصحية بدأوا إضرابهم

Lebanon 24
05-10-2023 | 01:58
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أضرب حوالي 75000 من العاملين في شركة التأمين الصحي "كايزر بيرماننت"، قائلين إن نقص الموظفين يضر برعاية المرضى. وترك العاملون أشغالهم في ولايات متعددة، في بداية إضراب كبير للعاملين بمجال الرعاية الصحية.
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ويأتي إضراب الأربعاء، في عام شهد إضراب عمال بقطاعات مختلفة مثل الترفيه والضيافة وصناعة السيارات.
 
و"كايزر بيرماننت" هي إحدى أكبر شركات التأمين ومشغلي أنظمة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية، وفقا لأسوشيتد برس.

ويضم المضربون ممرضين مهنيين مرخصين، ومساعدين في مجال الصحة المنزلية، وأخصائيي تصوير بالأمواج فوق الصوتية، بالإضافة إلى فنيين.

والأطباء لا يشاركون في الإضراب، فيما يسعى أعضاء النقابة إلى زيادة الأجور وزيادة عدد الموظفين.
 
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة "كايزر بيرماننت" إن التعويضات والاحتفاظ بالعاملين أفضل من لجوئهم للمنافسين. (الحرة)
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