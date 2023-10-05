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إقتصاد

روسيا تتفوق على الإمارات كأكبر مورد للنفتا للهند

Lebanon 24
05-10-2023 | 03:41
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أظهرت بيانات أن روسيا تفوقت على الإمارات وأصبحت أكبر مورد للنفتا للهند في ظل استفادة نيودلهي من انخفاض أسعار المنتجات النفطية الروسية وإعادة توجيه التدفقات التجارية في أعقاب أزمة أوكرانيا.

وكانت الإمارات منذ فترة طويلة أكبر مصدر للنفتا للهند، والتي تستخدم في تصنيع البتروكيماويات التي تتحول في نهاية المطاف إلى مواد بلاستيكية وألياف البوليستر، في حين كانت تشتري الهند في السابق كميات قليلة من النفتا الروسية بسبب التكاليف اللوجستية المرتفعة.
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لكن انخفاض أسعار الإمدادات الروسية هذا العام بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات موسكو من الوقود، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي أدى إلى وجود مصانع هندية متحمسة لشراء النفتا.
وأظهرت بيانات فورتيكسا للتحليلات النفطية، أن الهند شحنت 2.1 مليون طن من النفتا في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول، من بينها 37 بالمئة أو 770 ألف طن منتج روسي المنشأ، مقارنة مع 154 ألف طن في عام 2022 بأكمله.

وبالمقارنة، قالت فورتيكسا إن إمدادات النفتا من الإمارات إلى الهند انخفضت إلى 686 ألف طن في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول من نحو 697 ألف طن في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من مجوعة بورصات لندن، أن الهند استوردت حوالي 750 ألف طن من النفتا الروسية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفاعا من حوالي 185 ألف طن فقط في عام 2022 بأكمله، وطرد أو طردين صغيرين في عامي 2019 و2017.

كما كشفت بيانات من مجوعة بورصات لندن أن الهند استوردت من الإمارات حوالي 670 ألف طن من النفتا في الفترة من يناير إلى سبتمبر انخفاضا من حوالي 726 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي.
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