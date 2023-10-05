ما هي أوفر سيارة تعمل بالبنزين؟

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حققت سيارة السيدان "ميتسوبيشي ميراج" لقب أوفر سيارة تعمل بالبنزين ومتاحة للبيع في الأسواق، وفقا لما ذكره موقع "توب سبيد".وأوضح الموقع أن سيارة "ميراج" التي تعمل بالبنزين هي الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.وقال إن العديد من الشركات تسعى للابتعاد عن محركات الاحتراق الداخلي كبيرة الحجم التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، لصالح المحركات الأصغر، في ظل توجه عالمي نحو السيارات الكهربائية.وأشار إلى أن السيارة الصغيرة مزودة بمحرك من ثلاث أسطوانات، وتتميز بانخفاض تكلفة الصيانة. (الحرة)