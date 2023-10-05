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إقتصاد
البنك الدولي يتوقع تراجعاً حاداً بنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2023
Lebanon 24
05-10-2023
|
15:30
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توقع البنك الدولي تراجعا حادا في نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023.
كما توقع البنك أن يتباطأ النمو بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.9 % في 2023 من 6% العام الماضي، فيما يقل عن توقعاته في نيسان البالغة 3%.
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وقال البنك الدولي في تقرير اليوم الخميس، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد السعودي 0.9 % في 2023، معدلا بالخفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة وهو ما عزاه إلى تقليصها إنتاج النفط وتراجع أسعاره.
وخفضت السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي إنتاج النفط في خطوة استباقية قالت إنها تهدف لاستقرار أسواق الخام. ولا تزال أسعار النفط أقل من متوسط العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.
وتوقع التقرير الأحدث أن يتباطأ نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط والغاز إلى 1% في 2023 انخفاضا من 7.3 % العام الماضي، وبما يقل كثيرا أيضا عن 3.2 % توقعها البنك الدولي في نيسان. لكن البنك توقع أن يرتفع النمو إلى 3.6 % في 2024.
وتتباين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الثرية وبين دول نامية تستورد البترول مثل الأردن وأخرى نامية تصدره مثل العراق.
وتوقع البنك أن يتباطأ النمو الإجمالي المحلي للفرد، وهو مؤشر على مستويات المعيشة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 0.4 % في 2023 هبوطا من 4.3 % العام الماضي مما يثير المخاوف بشأن آفاق التوظيف بين شبان المنطقة. (العربية)
المصدر: العربية
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