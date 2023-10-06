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إقتصاد

أسعار النفط تسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار الفائت

Lebanon 24
06-10-2023 | 01:00
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تسجل أسعار النفط أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر آذار الفائت رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.
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وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، إلا أن برنت انخفض 11.8% وتراجع غرب تكساس بنحو 8.8% هذا الأسبوع.

كما زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 84.43 دولار، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا أو 0.5% إلى 82.73 دولار، لتعوض جزءا من الخسائر التي شهدتها أمس الخميس وبلغت 2%.
 
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