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إقتصاد

الذهب يرتفع من أدنى مستوياته في سبعة أشهر

Lebanon 24
06-10-2023 | 01:55
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ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر خلال التعاملات المبكرة الجمعة، مستفيدا من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما سجل مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع، وذلك قبيل نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.
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وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عاما وكذلك الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "أرى أن السوق ليست لديها قناعة تامة للمضي في هذا الاتجاه لحين صدور بيانات الوظائف الأميركية".

وتترقب الأسواق نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، بعد سلسلة من مؤشرات الوظائف الصادرة هذا الأسبوع. ويمكن أن توفر البيانات دلائل عما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
 
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