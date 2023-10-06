28
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يرتفع من أدنى مستوياته في سبعة أشهر
Lebanon 24
06-10-2023
|
01:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر خلال التعاملات المبكرة الجمعة، مستفيدا من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما سجل مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع، وذلك قبيل نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.
Advertisement
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عاما وكذلك الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.
وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "أرى أن السوق ليست لديها قناعة تامة للمضي في هذا الاتجاه لحين صدور بيانات الوظائف الأميركية".
وتترقب الأسواق نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، بعد سلسلة من مؤشرات الوظائف الصادرة هذا الأسبوع. ويمكن أن توفر البيانات دلائل عما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
05:40 | 2023-10-05
05/10/2023 05:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة (فيديو)
15:39 | 2023-10-05
05/10/2023 03:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتداءً من هذا التاريخ... ممنوع سحب الدولار في بلدٍ عربيّ
Lebanon 24
إبتداءً من هذا التاريخ... ممنوع سحب الدولار في بلدٍ عربيّ
08:38 | 2023-10-05
05/10/2023 08:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد القتلى كبير.. إستهداف كليّة العلوم الحربيّة في سوريا وزير الدفاع وقيادات عسكريّة كانوا في داخلها
Lebanon 24
عدد القتلى كبير.. إستهداف كليّة العلوم الحربيّة في سوريا وزير الدفاع وقيادات عسكريّة كانوا في داخلها
07:59 | 2023-10-05
05/10/2023 07:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال داخل محطة محروقات... تضارب وإطلاق نار وسقوط جريح
Lebanon 24
إشكال داخل محطة محروقات... تضارب وإطلاق نار وسقوط جريح
05:13 | 2023-10-05
05/10/2023 05:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:25 | 2023-10-06
روسيا ترفع الحظر على معظم صادرات الديزل
02:24 | 2023-10-06
إنخفاض في سعر صفيحة البنزين.. إليكم آخر الأرقام
01:00 | 2023-10-06
أسعار النفط تسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار الفائت
23:30 | 2023-10-05
"موديز" تخفض تصنيفها الإئتماني لمصر
15:30 | 2023-10-05
البنك الدولي يتوقع تراجعاً حاداً بنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2023
14:25 | 2023-10-05
تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله دولار السوق الموازية مساء اليوم
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
06/10/2023 12:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
06/10/2023 12:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
06/10/2023 12:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24