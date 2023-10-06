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إقتصاد
محطة الطاقة النووية في بنغلاديش تستقبل أول شحنة يورانيوم روسية
Lebanon 24
06-10-2023
|
11:30
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تسلمت بنغلاديش، أول شحنة يورانيوم من روسيا لتشغيل محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد، والتي لا تزال قيد الإنشاء بواسطة موسكو.
بمجرد الانتهاء من المشروع، من المتوقع أن يعزز الشبكة الوطنية للكهرباء في بنغلاديش ويساعد الاقتصاد المتنامي في الدولة الواقعة جنوبي آسيا.
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من المخطط أن تنتج محطة روبور للطاقة 2400 ميغاوات من الكهرباء – لتزويد حوالي 15 مليون أسرة – عندما يتم تشغيل المنشأة المكونة من وحدتين بالكامل.
ومولت موسكو عملية تشييد المحطة بقرض قيمته 11.38 مليار دولار، على أن يتم سداده على مدى عقدين، بدءا من عام 2027.
وبمجرد أن تبدأ محطة روبور الإنتاج، ستنضم بنغلاديش إلى أكثر من 30 دولة تدير مفاعلات للطاقة النووية. (العربية)
المصدر: العربية
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