Advertisement

إقتصاد

الإرتفاع كبير... أسعار السكر تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عاما

Lebanon 24
06-10-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1114238-638321975657342978.jpg
Doc-P-1114238-638321975657342978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو"، بأن أسعار السكر العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما في أيلول الماضي مع تأثير ظاهرة "النينيو" المناخية على الإنتاج.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه بينما استقرت أسعار المواد الغذائية العالمية ككل الشهر الماضي، قفز مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 9.8% مقارنة بشهر اب، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2010. (سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2023-10-06
14:00 | 2023-10-06
13:00 | 2023-10-06
11:52 | 2023-10-06
11:30 | 2023-10-06
09:45 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24