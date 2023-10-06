الإرتفاع كبير... أسعار السكر تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عاما

أفادت منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو"، بأن أسعار السكر العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما في أيلول الماضي مع تأثير ظاهرة "النينيو" المناخية على الإنتاج.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه بينما استقرت أسعار المواد الغذائية العالمية ككل الشهر الماضي، قفز مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 9.8% مقارنة بشهر اب، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2010. (سكاي نيوز)

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