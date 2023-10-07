لهذا السبب.. تسلا تخفض أسعار سياراتها في أميركا

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قامت شركة تسلا بتخفيض أسعار سيارات Model 3 وModel Y في أميركا، بعدما كشفت أن عدد تسليمات الربع الثالث كانت دون توقعات المحللين.ووفقاً للتخفيضات، يبدأ سعر السيارة Model 3 من 38.99 ألف دولار، مقابل مستويات 40.2 ألف دولار من قبل.هذا وخفضت الشركة سعر السيارة الرياضية Model Y بنحو ألفين دولار عند 52.49 ألف دولار.ومنذ نهاية العام الماضي، بدأت Tesla خفض أسعار سياراتها في جميع أنحاء العالم من أجل زيادة الطلب وسط مخاوف من تباطؤ إنفاق المستهلكين في أسواق مثل أميركا والصين في ظل احتدام المنافسة.وتأتي الجولة الأخيرة من خفض الأسعار بعدما كشفت Tesla أن إجمالي عمليات التسليم لدى الشركة سجلت 435.05 ألف، وهو مستوى دون التوقعات. (cnbc)